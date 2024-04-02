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Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)
фото: ДСНС

Внаслідок удару постраждали 18 людей

Сьогодні, 2 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Постраждали 18 людей. Серед 12 госпіталізованих, п’ятеро – діти. У Дніпропетровській ОВА показали наслідки ворожої атаки.

«Росіяни скоїли злочин проти найдорожчого – дітей! Потрощили садочок у Дніпрі. А ще – коледж. Понад сорок років у ньому виховували справжніх зірок спорту», – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровська ОВА зазначила, що з коледжу вийшли  відомі на світовій арені спортсмени Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Анна Рижикова та Денис Кесіль. Ті, які цього року представлятимуть країну на Олімпійських іграх.

«І сьогодні, під час вибуху, там були хлопці та дівчата. Добре, що дотрималися правил безпеки і з повітряною тривогою спустилися в укриття. Та все одно – агресія, яку спрямував на них ворог, залишить свій відбиток», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак.

Згодом ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру. 

До слова, триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять ударних БпЛА було знищено.

 

Теги: росія Україна війна УДАР Дніпро

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