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Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні
Неназваний представник уряду розповів, що сайт з вербування французів на війну в Україну має «російський слід»
фото з відкритих джерел

На сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тис. французів

Французькі спецслужби заблокували фальшивий сайт, де розміщували інформацію про «набір добровольців на війну до України». Про це повідомляє Міністерство оборони Франції у X і The Guardian.

Міноборони Франції наголосило, що сайт «був створений недоброзичливцями в межах кампанії з дезінформації».

На сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тис. французів
На сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тис. французів
фото: X/Ministère des Armées

За інформацією The Guardian, французькі ЗМІ повідомили, що на сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тис. французів. Також було зазначено, що «пріоритет надається іммігрантам».

Неназваний представник уряду розповів французьким журналістам, що сайт має «ознаки російських чи проросійських зусиль у межах дезінформаційної кампанії, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну».

Підроблений веб-сайт пропонував потенційним новобранцям зв'язатися з «командиром підрозділу Полом» для отримання інформації про вступ до лав українських військ. Міністерство оборони Франції та урядові кіберпідрозділи проводять розслідування.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Згодом одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні.

Також Президент Франції Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами. ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.

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Теги: війна Франція добровольці росія військові

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