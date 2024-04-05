Ракетний удар по Запоріжжю та новий заступник командувача Нацгвардії. Головне за 5 квітня

Російські окупанти вкотре атакували ракетами Запоріжжя

Ракетний удар по Запоріжжю, Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії, Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію. «Главком» склав добірку новин 5 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний удар по Запоріжжю

Удень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

За попередніми даними, через російську атаку загинули четверо людей. Кількість поранених зросла до 20 людей. З них четверо – у важкому стані.

Окупанти завдали спочатку двох ракетних ударів, а після того, як на місце події прибули рятувальники, загарбники атакували по тому ж місцю. Також відомо, що через ракетні обстріли постраждали двоє журналістів.

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії. Ним став генерал-лейтенант Володимир Гордійчук.

Раніше генерал-лейтенант був начальником Центрального територіального управління Національної гвардії України.

Ще полковником Гордійчук брав участь в АТО: разом із підлеглим особовим складом очищав міста Луганської області від російських окупантів.

Гордійчук нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Його генералу-лейтенанту видали за особисту мужність і високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Дружина генерала СБУ від початку війни заробила на елітну квартиру у Києві

Уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у грудня 2023 року, дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка Юлія придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську.

У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 млн грн, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 млн грн. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію

Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Заступниця голови Міноборони повідомила, що важливим є саме рекрутинговий підхід. За її словами, коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, «питання щодо електронних повісток відпаде само по собі».

АРМА виставила на продаж майно Медведчука

АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

АРМА визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука 25 квітня. До 19 квітня Агентство приймає документи від юросіб – потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників.