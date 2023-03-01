Втрати окупантів досягли історичного антирекорду з часів Другої світової – CSIS

Загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб

Від початку повномасштабного творгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової. Про це повідомляє американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

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Згідно з дослідженням загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, зокрема і «Вагнера», бойовиків так званих «ДНР» та «ЛНР».

Найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані – 14-16 тисяч. У Чечні російські втрати коливаються від 12 до 25 тисяч. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення на Донбасі загинуло близько 6-7 тисяч російських військових.

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Також зазначається, що темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх конфліктах. Так, Росія протягом першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисяч військових на місяць. У Чечні ця цифра коливалася від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані – від 130 до 145 солдатів на місяць.

CSIS зазначає, що один з ключових прорахунків Росії – це підтримка населення. Москва вважала, що українці не підтримуватимуть теперішню владу та президента Володимира Зеленського. Своєю чергою успіх України пов'язаний з військовими інноваціями, зокрема з використанням дронів, сучасних систем зв'язку та зброї, а також даних, отриманих від цивільних.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.