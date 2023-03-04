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Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За відмову окупанти пригрозили студентам негативними наслідками

Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники примусили здати кров для потреб російської армії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в разі відмови на студентів чекали б негативні наслідки.

Крім того, у Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські так звані уроки мужності, на яких учителі, які співпрацюють зі збройними формуваннями так званої «ДНР», розповідали підліткам про «героїзм» бойовиків.

Колаборантка розповідає учням про «героїзм» бойовика так званої «ДНР»
Колаборантка розповідає учням про «героїзм» бойовика так званої «ДНР»
фото: Telegram/Андрющенко Time

За словами Андрющенка, ці вчителі працюють безоплатно протягом двох місяців, із обіцянками виплати зарплати лише у квітні. Радник зауважив, що це свідчить про те, що інституція пропаганди під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів у тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою.

До слова, в окупованому Маріуполі лунали потужні вибухи

Теги: Маріуполь окупанти окупація

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