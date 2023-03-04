Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко

За відмову окупанти пригрозили студентам негативними наслідками

Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники примусили здати кров для потреб російської армії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що в разі відмови на студентів чекали б негативні наслідки.

Крім того, у Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські так звані уроки мужності, на яких учителі, які співпрацюють зі збройними формуваннями так званої «ДНР», розповідали підліткам про «героїзм» бойовиків.

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Колаборантка розповідає учням про «героїзм» бойовика так званої «ДНР» фото: Telegram/Андрющенко Time

За словами Андрющенка, ці вчителі працюють безоплатно протягом двох місяців, із обіцянками виплати зарплати лише у квітні. Радник зауважив, що це свідчить про те, що інституція пропаганди під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів у тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою.

До слова, в окупованому Маріуполі лунали потужні вибухи.