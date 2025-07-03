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Російський Липецьк атаковано безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський Липецьк атаковано безпілотниками
У Липецьку пролунали потужні вибухи
скріншот з відео

Ймовірно, група БпЛА летіла у сторону аеродрома Липецьк-2

Безпілотники атакували Липецьк та область, місцеві жителі почули понад 20 звуків вибухів. Про це повідомляє «Главком».

У Липецьку лунала сирена, а в небі постійно чути характерні звуки прольоту безпілотників, у тому числі в центрі міста, повідомляють місцеві.

Ймовірно, група БпЛА летіла у сторону аеродрома Липецьк-2.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: вибух росія безпілотник

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