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Російський мільярдер поскаржився на «тотальні» санкції та закликав торгувати з Африкою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський мільярдер поскаржився на «тотальні» санкції та закликав торгувати з Африкою
Олег Дерипаска, у минулому найбагатша людина Росії, а нині фігурант санкційних списків США та Великобританії
фото з відкритих джерел

Дерипаска попередив, що на російську економіку попереду чекає «важкий шлях» адаптації та відновлення, який, за словами бізнесмена, займе не менше 12 років.

Західні санкції, введені проти Росії після початку війни з Україною, набули «тотального характеру», заявив у середу російський мільярдер Олег Дерипаска.

За словами Дерипаски, у минулому найбагатшої людини Росії, а нині фігуранта списків санкцій США та Великобританії, для розвитку економіки у нових умовах потрібно шукати нові ринки і одного Китаю недостатньо. Потрібно йти «до Малайзії, Індонезії, усієї Південно-Східної Азії, Африки», перерахував Дерипаска, виступаючи на експертній дискусії Столипінського.

«Раніше бізнес жив, маючи доступ практично до всіх ресурсів, – чудово розміщувався, займав, бачив, яким чином запозичувати, включаючи технології, рішення, управлінські ресурси. Зараз ця частина ринку закрилася через неможливість використати все це», – нарікає Дерипаска.

Він попередив, що на російську економіку попереду чекає «важкий шлях» адаптації та відновлення, який, за словами бізнесмена, займе не менше 12 років.

Щоб до Росії прийшли іноземні інвестори, необхідно створити умови для розрахунків, наголосив Дерипаска, додавши, що для іноземців основним ризиком залишається відсутність анонімності та подальші санкції.

Нагадаємо, великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times з посиланням на біржову статистику.

Також повідомлялося, що обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Postimees.

До слова, надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі – до $65,12 млрд. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Теги: росія санкції бізнес технології

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