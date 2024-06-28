Росія міркує над поверненням смертної кари

Голова Слідчого комітету пропонує скасувати мораторій указом Путіна

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму закликав розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару на тлі теракту в «Крокус Сіті Холлі». Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари», – заявив він.

Зазначається, що як приклад Бастрикін навів теракт у підмосковному Crocus City Hall.

«Теракт у «Крокус сіті холі», 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі», – сказав Бастрикін.

Очільник Слідчого комітету сказав, що є «прихильником смертної кари» і, на його думку, «буде дуже гуманно», якщо маніяка, який вбив 70-80-100 людей буде «засуджено до розстрілу».

Також Бастрикін запропонував скасувати мораторій указом російського диктатора, без зміни Конституції.

«Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба змінювати Конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на смертну кару», – додав він.

Як повідомлялося, Конституційний суд Росії депутати закликають переглянути позицію про мораторій на смертну кару.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Також повідомлялося, що після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Раніше повідомлялося, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».