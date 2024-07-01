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Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – Меморандум з МВФ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – Меморандум з МВФ
Нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження
фото: depositphotos.com

Меморандум з МВФ передбачає подальшу валютну лібералізацію

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

«Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики у рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, у тому числі за допомогою даних на рівні банків», – йдеться у ньому.

Зазначається, що нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши, зокрема, репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик. Наголошується, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив.

Раніше в Європейській бізнес асоціації заявляли, що послаблення Національним банком України валютних обмежень – це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну.

Також для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по «старим» заборгованостям у рамках подальшої валютної лібералізації.

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Теги: МВФ обмеження Україна бізнес

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