Китайські банки тікають з Московської біржі після санкцій США

Центробанк готується до сценарію припинення біржових торгів юанем

Великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times з посиланням на біржову статистику.

За останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів – найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів – на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день. Це означає, що потоки юанів, які ллються в Росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

Учасники ринку з Китаю – головні постачальники юаневої ліквідності – несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки Московську біржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції, пояснює аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

Центробанк уже готується до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом і євро. Найімовірніше, китайські банки поступово згортатимуть операції з Московською біржею і Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції, розповідало Bloomberg близьке до Центробанку джерело.

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

До слова, акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США.