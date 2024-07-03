Тиждень за €4 млн: люксові яхти російських підсанкційних олігархів можна взяти в оренду

Російські яхти можна легко орендувати для відпочинку, але це може закінчитись в'язницею

На ринку оренди розкішних яхт зараз виставлено чотири супер'яхти, збудовані для російських замовників. Найдорожчу Flying Fox, яку пов'язували з власником аеропорту «Домодєдово» Дмитром Каменярем, можна взяти в чартер за €4 млн на тиждень, мегаяхта Axioma, яка раніше належала колишньому співвласнику «Трубна Металургійна Компанія» (ТМК) і близькому другу Путіна Дмитру Пумпянському обійдеться в оренду на літній сезон за €660 тис на тиждень. А от тижневий відпочинок на вітрильній Black Pearl, яка фігурувала в центрі судового позову за спадок ще одного олігарха-росіянина Олега Бурлакова, коштуватиме €1,2 млн. Про це пише видання Forbes.

Яхта Flying Fox вартістю $445 млн, побудована в 2019 році на одній з верфей німецької компанії Lurssen, вважається сьогодні найбільшою у світі та найдорожчою яхтою, доступною для чартеру, – її довжина 136 м. У березні 2022 року на судні провели слідчі дії співробітники Міністерства внутрішньої безпеки США.

Яхта мала залишити порт після поповнення запасів і палива 25 березня, проте вийшла з нього лише 22 квітня. Дмитро Каменяр, якого називали власником Flying Fox, під санкції не потрапляв, і причини затримання яхти залишилися невідомими. У червні 2022 року в списки санкцій було внесено керуючу компанію судна Imperial Yachts. Мінфін США стверджував, що вона пов'язана з російськими громадянами, які потрапили під санкції.

Цей же брокер здає яхту Axioma (розмір 72 м), яка раніше належала колишньому співвласнику ТМК Дмитру Пумпянському. У вересні 2022 року її продали з аукціону за $37,5 млн, угоду щодо її продажу було закрито після ретельної перевірки нового власника, особистість якого не розголошувалась. У Bluewater підтвердили Forbes, що здають у чартер саме Axioma, яку продали на аукціоні, додавши, що оренда яхти вже заброньована на серпень.

Покататись на яхті Axioma уже є бажаючі Dunya Yachts

Пумпянський купив яхту у 2013 році за $67 млн, у березні 2022 року мільярдер потрапив під санкції Євросоюзу, всі його рахунки були заблоковані, а яхта заморожена на Гібралтарі. Пумпянський був поручителем за кредитом у розмірі $21,5 млн, який JP Morgan видав керуючій супер'яхті компанії Pyrene Investments. Щоб повернути гроші, банк зажадав продажу Axioma. Поки що це єдиний випадок реалізації заморожених через антиросійські санкції яхт. 26 червня європейські санкції з Пумп'янського зняли за рішенням суду.

У вересні 2021 року на замовлення Дмитра Пумпянського на турецькій верфі Dunya Yachts розпочалося будівництво його другої яхти – 48-метрової My Bro. Судно, за планами, мало стати допоміжним для яхти Axioma – приймати гостей, які прилітають вертольотом, не турбуючи пасажирів основного судна, перевозити різні водні іграшки і навіть субмарини.

Вартість будівництва нового човна оцінювалася в $25-30 млн, його мали віддати замовнику в 2023 році, але добудували лише 2024-го і зараз здають в оренду як самостійне судно, обіцяючи незабутній відпочинок для найвибагливіших гостей.

На палубі My Bro є великий вертолітний майданчик Dunya Yachts

Трипалубна вітрильна Black Pearl («Чорна перлина»), одна з найкрасивіших та найекологічніших супер'яхт у світі, здається в чартер за €1,2 млн на тиждень. Судно, вартість якого оцінюється в $200 млн, було збудовано в 2018 році для російського підприємця Олега Бурлакова, який помер від коронавірусу в 2021 році. Після смерті бізнесмена вітрильник опинився у центрі гучних судових розглядів за його спадщину яку і досі не може розділити між свобою родина олігарха.

Black Pearl має великі вітрила і скандальну історію Oceanco

Втім, як пишуть журналісти, сьогодні є ризики для оренди будь-яких яхт, пов'язаних із Росією. Так, чартерну яхту можуть затримати і вилучити як речові докази особисті речі орендарів до з'ясування певних обставин. Ордер може бути на яхту, а постраждають усі, хто перебував на її борту. Не можна виключити і того, що орендарі можуть опинитися в місцевій в'язниці, поки влада вирішує, що їм робити з американським ордером чи запитом.

Раніше стало відомо, що люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна. Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).









