Україна поскаржилась ООН на Росію через злам супутникових каналів

Задокументовано щонайменше 11 випадків втручання, які за останні три місяці вплинули на десятки українських телевізійних програм

Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що супутникові перешкоди заглушають сигнали GPS і можуть поставити під загрозу керування повітряним рухом, йдеться в заяві Європейського Союзу, направленій до ITU на початку цього місяця. У деяких випадках атаки зазнали дитячі телеканали: внаслідок втручання на них транслювалися жорстокі кадри війни в Україні.

У скарзі України до органу ООН, датованій 3 червня, з яким ознайомилось Reuters, задокументовано щонайменше 11 випадків втручання, які за останні три місяці вплинули на десятки українських телевізійних програм. У заяві міститься прохання «вжити всіх можливих заходів для припинення втручання РФ».

Франція, Швеція і Люксембург також надіслали скарги зі звинуваченнями у «шкідливому втручанні» в їхні супутникові мережі, підтвердили в ITU, не уточнивши, хто несе за це відповідальність.

Нагадаємо, 28 березня росіяни організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як зазначає центр, було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, Тет, «Плюсплюс», «Бігуді», 2+2, «Уніан» та інші.

До слова, супутникові компанії Європи потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. Пропаганду, яка транслювалася російською, вмикали на дитячих каналах.