Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
Окупанти просуваються біля Сокола і в Новоолександрівці
Армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.
Нагадаємо, що за минулу добу російські загарбники завдали по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, залучив 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Куп’янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.
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