Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState

Окупанти просуваються біля Сокола і в Новоолександрівці

Армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що за минулу добу російські загарбники завдали по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, залучив 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Куп’янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.