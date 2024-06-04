Найбільшого автовиробника Японії підозрюють у несумлінному бізнесі – Kyodo

Автомобільного гіганта Toyota проходять підозрюють фальсифікації даних

У штаб-квартирі найбільшого японського автомобільного концерну Toyota відбуваються обшуки. Про це пише агентство Kyodo.

Як інформує видання, слідчі заходи ініційовано Міністерством державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії. Концерн серед інших великих місцевих автовиробників підозрюється у фальсифікації даних щодо безпеки та експлуатації автомобілів.

Згідно з японським законодавством, японський Мінтранс має право у разі потреби проводити обшуки у транспортних та автомобільних компаніях. Напередодні японське відомство оголосило про те, що п'ять автовиробників за підсумками розслідування було викрито у фальсифікації даних щодо безпеки та експлуатації автомобілів. Мінтранс обіцяв продовжити розслідування та вжити суворих заходів за його підсумками.

Крім Toyota, порушення були виявлені в компаніях Honda, Mazda та Suzuki.

Згідно з даними Мінтрансу, у діяльності Toyota була виявлена ​​фальсифікація даних, отриманих під час випробувань на захист пішоходів при зіткненні у трьох моделей, що випускаються зараз – Corolla Axio, Corolla Fielder і Yaris Cross. Компанія вже повідомила про припинення їх відвантаження на невизначений термін і вибачилася перед своїми клієнтами та акціонерами.

У Mazda виявлено підробку відомостей про краш-тести трьох моделей, які в даний час знято з виробництва.

Honda надала невірні дані про випробування на шум 22 вироблених раніше моделей. Suzuki, згідно з інформацією відомства, підробила протокол про випробування гальмівної системи однієї моделі, знятої з виробництва.

Нагадаємо, Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні.