Російський мільярдер всупереч санкціям купив елітний літак

Зарах Ілієв через треті країни купив собі бізнес-джет Airbus A320neo вартістю у $110 млн. У всьому світі налічується всього десять таких літаків

Російський мільярдер Зарах Ілієв в обхід західних санкцій став власником нового бізнес-джета Airbus A320neo. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що Ілієв, який є одним із засновників компанії «Київська площа» перебуває під санкціями США і Великої Британії. Його статки, за даними Forbes, близько $3 млрд.

Літак Airbus A320neo Ілієв купив на заміну своєму старому Airbus A318CJ, розповіло одне з джерел видання.

Цей борт Airbus Corporate Jets випустила із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер'єром і фарбування – на це пішов цілий рік.

Літак купували через зареєстровану у Сан-Марино компанію з адресою на Мальті, він отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го Airbus ACJ320neo змінив прописку на азербайджанську і отримав інший номер 4K-5555. Потім він отримав таджицький номер EY-565 і 14 червня змінив прописку на російську і номер RA-73889.

Airbus A320neo став першим бізнес-джетом ACJ із сімейства NEO в Росії. Він є поліпшеною версією літаків сімейства Airbus A320. Лайнер може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується всього десять таких бізнес-джетів.

Нагадаємо, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України», – вказали у Раді ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією. Про це пише The Hill.