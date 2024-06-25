Санкції діють: росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку – ЗМІ

ЗМІ: Санкції можуть призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії

Через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%

Ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% ближче до осені через санкції Євросоюзу проти «російського SWIFT» – Системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ (СПФС). Про це повідомляють The Moscow Times і «Коммерсантъ».

Напередодні ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакета санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.

Фактично це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.

Досі російська система працювала «оперативно і без збоїв, гідно забезпечуючи оплати в дружні країни, особливо через дочірні європейські банки», заявив радник юрфірми Verba Legal Марат Самарський.

«Якщо іноземні банки, підключені до Системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії», – заявив старший партнер логістичної компанії «Оптималог» Георгій Властопуло. За його словами, через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.

Нагадаємо, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України», – вказали у Раді ЄС.

Також очікується, що цього тижня «Група семи» (G7) надішле нове жорстке попередження дрібнішим китайським банкам припинити допомагати Росії в ухиленні від західних санкцій. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на двох осіб, знайомих із цією справою.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам.