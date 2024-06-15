Росіяни люблять долари та євро більше за Путіна та юань
Вслід за ударом по валютному ринку РФ, очікуємо великих наслідків для російського енергетичного сектору.
До санкцій проти ММВБ центральний банк РФ виявився не готовим, як і раніше – до конфіскації ЗВР.
З огляду на першу реакцію ринку висновки такі:
- Росіяни люблять долари та євро більше за путіна та юань, це видно по обвалу фондових індексів та по відтоку банківських вкладів;
- Подальший сценарій розвитку шоку від санкцій буде залежати виключно від дій центрального банку РФ, в якого, по суті, не виявилось ніякого «плану Б»;
- Залежність російської економіки від КНР зростає.
Тепер основний акцент у курсоутворенні буде перенесений на ринок «юань-рубль», а це означає, що в своїй валютній політиці ЦБР буде залежати від рішень Пекіну по курсу юаня до долару США.
Ринок «юань-долар» досить специфічний і більш динамічний ніж прийнято вважати, до того ж він політизований, бо кожне послаблення юаню до долару США чи до євро, як правило, супроводжується звинуваченнями Пекіна у погіршені торгових умов з США та ЄС.
Не в захваті від цього спонтанного рішення ЦБР буде і Народний банк Китаю (НБК), який з радістю приймає вхідний потік ліквідності і досить бурхливо реагує на відтік капіталу з країни. Активний ринок національної валюти за межами КНР потребує від НБК певних зусиль, але зараз приносить мінімум зиску. В самому КНР діють досить жорсткі валютні обмеження.
Наприклад, зараз з країни не можна вивозити більше 5000 доларів США та більше 6000 юанів, а не так давно там діяла і квота на щорічну купівлю не більше 50 тис. доларів США на одну особу. І тут на зарегульованому горизонті НБК з’являються росіяни, які вже планують «возити юані ешелонами туди-сюди через кордон», так ще і прив’язують рубль до юаня.
Поки НБК накачував готівковою емісією російський валютний ринок все було добре, але потім цей валютний апендикс за межами КНР потрібно буде обслуговувати, і саме він в майбутньому може стати основним фактором розбалансування грошового обігу в КНР. НБК, звісно, утримується від заяв з приводу дій росіян, але періодично нагадує, що юань повністю не є вільно-конвертованою валютою.
Тож при серйозному дисбалансі в розрахунках з КНР росіян будуть очікувати ті самі проблеми, що вони переживали в Індії у 2023 році. А от дії (якщо такі будуть) самого НБК щодо сприяння розширення зони обігу юаня на території РФ можуть двояко сприйматись в США та ЄС.
Втім, якщо НБК вирішить підтримати економічну експансію КНР в РФ і юанізацію російської економіки, то в якийсь момент часу росіяни просто втратять валютний суверенітет і доля рубля буде вирішуватись на засіданнях КПК КНР. Ну а поки очевидно, що зросте залежність російського ринку від європейських банків, які все ще працюють в Ьосії, зростуть і ризики вторинних санкцій для партнерів російських компаній, та мінімум тиждень російський ринок буде перетравлювати шок від цих санкцій.
З цікавого, що залишилось непоміченим.
Нарешті США ввели санкції проти РНПК (державної перестраховочної компанії) та СОГАЗ (найбільшого секторального страховика), до цих санкцій несподівано приєдналась Великобританія, яка додала до списку ИНГОССТРАХ, який як раз і забезпечує покриття ризиків при перевезенні російської нафти. Тому вслід за ударом по валютному ринку РФ, очікуємо великих наслідків для російського енергетичного сектору.
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