Вслід за ударом по валютному ринку РФ, очікуємо великих наслідків для російського енергетичного сектору.

До санкцій проти ММВБ центральний банк РФ виявився не готовим, як і раніше – до конфіскації ЗВР.

З огляду на першу реакцію ринку висновки такі:

Росіяни люблять долари та євро більше за путіна та юань, це видно по обвалу фондових індексів та по відтоку банківських вкладів; Подальший сценарій розвитку шоку від санкцій буде залежати виключно від дій центрального банку РФ, в якого, по суті, не виявилось ніякого «плану Б»; Залежність російської економіки від КНР зростає.

Тепер основний акцент у курсоутворенні буде перенесений на ринок «юань-рубль», а це означає, що в своїй валютній політиці ЦБР буде залежати від рішень Пекіну по курсу юаня до долару США.

Ринок «юань-долар» досить специфічний і більш динамічний ніж прийнято вважати, до того ж він політизований, бо кожне послаблення юаню до долару США чи до євро, як правило, супроводжується звинуваченнями Пекіна у погіршені торгових умов з США та ЄС.

Не в захваті від цього спонтанного рішення ЦБР буде і Народний банк Китаю (НБК), який з радістю приймає вхідний потік ліквідності і досить бурхливо реагує на відтік капіталу з країни. Активний ринок національної валюти за межами КНР потребує від НБК певних зусиль, але зараз приносить мінімум зиску. В самому КНР діють досить жорсткі валютні обмеження.

Наприклад, зараз з країни не можна вивозити більше 5000 доларів США та більше 6000 юанів, а не так давно там діяла і квота на щорічну купівлю не більше 50 тис. доларів США на одну особу. І тут на зарегульованому горизонті НБК з’являються росіяни, які вже планують «возити юані ешелонами туди-сюди через кордон», так ще і прив’язують рубль до юаня.

Поки НБК накачував готівковою емісією російський валютний ринок все було добре, але потім цей валютний апендикс за межами КНР потрібно буде обслуговувати, і саме він в майбутньому може стати основним фактором розбалансування грошового обігу в КНР. НБК, звісно, утримується від заяв з приводу дій росіян, але періодично нагадує, що юань повністю не є вільно-конвертованою валютою.

Тож при серйозному дисбалансі в розрахунках з КНР росіян будуть очікувати ті самі проблеми, що вони переживали в Індії у 2023 році. А от дії (якщо такі будуть) самого НБК щодо сприяння розширення зони обігу юаня на території РФ можуть двояко сприйматись в США та ЄС.

Втім, якщо НБК вирішить підтримати економічну експансію КНР в РФ і юанізацію російської економіки, то в якийсь момент часу росіяни просто втратять валютний суверенітет і доля рубля буде вирішуватись на засіданнях КПК КНР. Ну а поки очевидно, що зросте залежність російського ринку від європейських банків, які все ще працюють в Ьосії, зростуть і ризики вторинних санкцій для партнерів російських компаній, та мінімум тиждень російський ринок буде перетравлювати шок від цих санкцій.

З цікавого, що залишилось непоміченим.

Нарешті США ввели санкції проти РНПК (державної перестраховочної компанії) та СОГАЗ (найбільшого секторального страховика), до цих санкцій несподівано приєдналась Великобританія, яка додала до списку ИНГОССТРАХ, який як раз і забезпечує покриття ризиків при перевезенні російської нафти. Тому вслід за ударом по валютному ринку РФ, очікуємо великих наслідків для російського енергетичного сектору.