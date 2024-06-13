Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова правового комітету Ради спрогнозував, коли може бути створений трибунал над Путіним

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Голова правового комітету Ради спрогнозував, коли може бути створений трибунал над Путіним
Маслов: «Українська сторона робила та зробить все необхідне для того, щоб трибунал над Путіним було створено якнайшвидше»
фото з відкритих джерел

Нардеп Маслов: «Українська сторона зробить все необхідне для того, щоб трибунал було створено якнайшвидше»

Дата створення трибуналу над Путіним залежить від політичної волі усіх партнерів України. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Він зауважив, що коли на це буде політична воля, то технічні моменти можна буде опрацювати буквально за декілька тижнів.

«З української сторони за юридичною частиною проблем точно не буде», - запевнив політик.

Маслов нагадав, що було рішення Комітету міністрів Ради Європи дати доручення Генеральному секретарю Ради Європи на підготовку документів для укладення угоди з Україною щодо створення трибуналу. Ця пропозиція зараз на столі і з нею можна працювати, додає політик.

«Цього місяця буде наступна зустріч основної робочої групи, де вже, можливо, будуть представлені певні драфти документів щодо можливості укладення угоди про створення трибуналу між Україною і Радою Європи», - повідомив Маслов.

Далі, пояснює голова парламентського комітету, очікується серйозна робота над статутом цього трибуналу, де, в тому числі, можуть бути вирішені питання розгляду імунітету, in absentia і багато всього іншого.

«Ця робота займе певний проміжок часу, але українська сторона робила та зробить все необхідне для того, щоб трибунал було створено якнайшвидше», - зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, найбільшою перешкодою для створення трибуналу над Путіним є питання персонального імунітету президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ РФ. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Народний депутат нагадав, що за міжнародним правом вищевказані особи користуються імунітетом і саме цей нюанс тривожить міжнародних партнерів України.

Раніше повідомлялося, що, комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також повідомлялося, що формат майбутнього міжнародного трибуналу над Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії. 

До слова, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна
Теги: росія війна путін українці Україна трибунал Денис Маслов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Голова правового комітету Ради спрогнозував, коли може бути створений трибунал над Путіним
Голова правового комітету Ради спрогнозував, коли може бути створений трибунал над Путіним
Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
Пентагон назвав головну тему «Рамштайн-23»
Пентагон назвав головну тему «Рамштайн-23»
Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля
Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля
Трибунал над Путіним. Соратник Зеленського назвав головну перешкоду
Трибунал над Путіним. Соратник Зеленського назвав головну перешкоду
Вірменія виходить з Організації договору про колективну безпеку? МЗС дало роз'яснення
Вірменія виходить з Організації договору про колективну безпеку? МЗС дало роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
13K
Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло
11K
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
9990
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
8410
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
6729
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
11 червня, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua