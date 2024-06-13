Голова правового комітету Ради спрогнозував, коли може бути створений трибунал над Путіним

Маслов: «Українська сторона робила та зробить все необхідне для того, щоб трибунал над Путіним було створено якнайшвидше»

Нардеп Маслов: «Українська сторона зробить все необхідне для того, щоб трибунал було створено якнайшвидше»

Дата створення трибуналу над Путіним залежить від політичної волі усіх партнерів України. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Він зауважив, що коли на це буде політична воля, то технічні моменти можна буде опрацювати буквально за декілька тижнів.

«З української сторони за юридичною частиною проблем точно не буде», - запевнив політик.

Маслов нагадав, що було рішення Комітету міністрів Ради Європи дати доручення Генеральному секретарю Ради Європи на підготовку документів для укладення угоди з Україною щодо створення трибуналу. Ця пропозиція зараз на столі і з нею можна працювати, додає політик.

«Цього місяця буде наступна зустріч основної робочої групи, де вже, можливо, будуть представлені певні драфти документів щодо можливості укладення угоди про створення трибуналу між Україною і Радою Європи», - повідомив Маслов.

Далі, пояснює голова парламентського комітету, очікується серйозна робота над статутом цього трибуналу, де, в тому числі, можуть бути вирішені питання розгляду імунітету, in absentia і багато всього іншого.

«Ця робота займе певний проміжок часу, але українська сторона робила та зробить все необхідне для того, щоб трибунал було створено якнайшвидше», - зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, найбільшою перешкодою для створення трибуналу над Путіним є питання персонального імунітету президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ РФ. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Народний депутат нагадав, що за міжнародним правом вищевказані особи користуються імунітетом і саме цей нюанс тривожить міжнародних партнерів України.

Раніше повідомлялося, що, комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також повідомлялося, що формат майбутнього міжнародного трибуналу над Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії.

До слова, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження.