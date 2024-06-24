Енергетика, фінанси та торгівля: ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти РФ

Центральним елементом стали санкції проти російського зрідженого газу

Сьогодні, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України», – вказали у Раді ЄС.

Як повідомляється, ці заходи спрямовані на те, щоб націлитись на такі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнити обхід санкцій ЄС.

«Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи зусилля щодо обходу заходів ЄС», – вказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Що іще увійшло у 14 пакет санкцій Євросоюзу:

додаткові інструменти для боротьби з обходом попередніх санкцій;

заборона на використання російського аналогу SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), яке Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій;

заборона на трансакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, що фінансують оборону Росії;

політичним партіям та медіакомпаніям у Європі буде заборонено отримувати гроші з Росії;

заборона на чартери в Європу та над Європою, якщо ними користуються громадяни Росії;

посилені експортні обмеження проти шести десятків компанії та організацій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Деякі з них знаходяться в третіх країнах: Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати;

розширення експортного ембарго на певні верстати та всюдиходи;

розширення експортного ембарго на окремі товари для промисловості: марганцева руда та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийна техніка, монітори, електричне обладнання;посилення обмежень на імпорт гелію з Росії;

заборона на експорт українських культурних цінностей, щодо яких є підозри, що їх незаконно вивезли з країни;

інструменти захисту компаній, активи яких потрапили під експропріацію в Росії.

До 14-го пакета потрапили 116 фізичних і юридичних осіб.

Вказано, що відповідні правові акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам.