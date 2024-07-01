Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії

Проти Гордона в Росії порушено кримінальну справу за кількома статтями

Приводом для переслідування журналіста стали його інтерв'ю та публічні висловлювання

Держобвинувачення в РФ просить заочно засудити українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років колонії. Про це повідомило російське видання Sota.

Судове засідання відбулося сьогодні у Другому Західному окружному районному суді у Москві. Проти Гордона в Росії порушено кримінальну справу за статтями про заклики до розв'язання агресивної війни (ч. 2 ст. 354 КК), порушення ненависті з загрозою застосування насильства (п. «а» ч. 2 ст. 282 КК), публічні заклики до виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК) та поширення так званих «фейків» про російську армію за мотивами політичної ненависті (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 КК). Приводом для переслідування стали інтерв'ю та публічні висловлювання журналіста.

За даними російського видання «Медиазона», держобвинувач – Надія Тихонова, слухання відбувається у 2-му Західному окружному військовому суді РФ. Вирок можуть ухвалити вже сьогодні.

Як стверджують у ЗМІ, приводом для справи проти журналіста стало його відеозвернення від березня 2022 року, де він «закликає США розпочати агресивну війну проти Росії із застосуванням ядерної зброї», а також звинувачує російську армію у скоєнні воєнних злочинів.

Ще одним приводом для кримінального переслідування Гордона стало інтерв'ю від травня 2022 року, де журналіст звинуватив збройні сили країни-агресорки в застосуванні важкого озброєння проти цивільної інфраструктури й міст України, у вбивствах мирних жителів, зокрема дітей.

Нагадаємо, що в липні 2022 року Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона.

Перед цим МВС Росії оголосило Гордона у федеральний розшук.

Слідчий комітет Росії порушив стосовно Гордона справи за статтями про публічні заклики до розв'язування агресивної війни; дії, спрямовані на розпалювання ненависті чи ворожнечі за ознаками національності, а також про публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень завідомо неправдивої інформації про дії збройних сил російської федерації.

Росфінмоніторинг вніс Гордона до списку терористів та екстремістів.

Як відомо, Дмитро Гордон послідовно критикує російську владу, російських пропагандистів і називає президента РФ Володимира Путіна злочинцем і «Гітлером сучасності». «У моїй країні ніколи не було нацистів – нацисти прийшли в мою країну», – заявив Гордон після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.