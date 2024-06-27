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Латвія збирається покарати громадянина, який поїхав воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Латвія збирається покарати громадянина, який поїхав воювати проти України
Громадянин Латвії висловлював підтримку країні-агресору Росії, а також погрожував українським захисникам
скріншот з відео

Латвієць досі перебуває на війні, беручи участь у бойових діях на боці окупантів

Служба держбезпеки Латвії звернулася до прокуратури з проханням розпочати кримінальне переслідування щодо громадянина країни, який протизаконно бере участь у військових діях на території України на боці Росії. Про це повідомляє Delfi

Кримінальний процес проти громадянина Латвії, ім’я якого не розголошується, розпочався ще в грудні 2022 року за статтею про активну участь в іноземному збройному конфлікті, спрямованому проти територіальної та політичної незалежності країни.

Зокрема, увагу Служби держбезпеки країни привернуло відео в TikTok, у якому позує латвієць, вдягнений у військовий одяг із типовою для російських збройних сил символікою.

«У цих відеоматеріалах чоловік висловлював підтримку країні-агресору Росії, а також висловлював погрози на адресу захисників України, зокрема латишів», – йдеться в повідомленні.

Латвійська спецслужба встановила, що чоловік досі перебуває в Україні та бере участь у бойових діях на боці російських збройних сил. Також відомо, що його оголосили в розшук.

Нагадаємо, Міноборони Латвії опублікувало буклет під назвою «Що робити в разі війни», в якому дали поради, як діяти під час бойових дій та ймовірної окупації.

Як повідомлялося, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.

До слова, у Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії.

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Теги: війна окупанти Латвія росія

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