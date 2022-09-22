Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз

Володимир Соловйов довів, що його слова нічого не варті

Російський телепропагандист Володимир Соловйов, який раніше гарантував, що обмін українського політика Віктора Медведчука на полонених українських військових неможливий, сьогодні уже заявляє, що це нібито всього лише «фрагментарний» обмін. Про це Соловйов сказав у своєму ранковому ефірі.

Пропагандист коментує подію з дещо засмученим виглядом. Соловйов заявляє, що розмови про ядерну війну вночі були перекриті «дивною інформацією» про обмін полоненими.

«Україна зробила з цього гігантський інформаційний кейс. Зараз там усі хіхікають, ставлять те, що я сказав пану Слуцькому (ідеться про коментар Соловйова інформації про можливий обмін Медведчука на українських захисників, яка з’явилася ще у травні – «Главком»). Чи можу я сказати, що я радий усій цій ситуації? Можна я не буду так говорити на цю тему? Тому що моє ставлення до всього, що відбувається очевидне. Тому давайте з приводу цього обміну, який абсолютно фрагментарний, тобто у масштабах того, що реально відбувається…» – зітхаючи, сказав пропагандист.

Соловйов все ж визнав позитив цієї події, зазначивши, що за підсумками обміну були звільнені російські «герої».

Водночас користувачі соцмереж нагадують Соловйову, як наприкінці травня цього року він бурхливо відреагував на появу першої інформації про можливість обміну полонених українських захисників на Віктора Медведчука. Його позиція всього чотири місяці тому була протилежною до того, що він говорить сьогодні.

«Те, що ви говорите, просто неможливо! Просто неможливо! При жодних обставинах ! Слуцький пообіцяв, що у Москві розглянуть можливість обміну Медведчука на «азовців». Якого, в дідька, Медведчука? … Я взагалі не уявляю собі, щоб зараз були хоч якісь обміни цих «азовців», – говорив раніше пропагандист.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.