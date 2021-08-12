  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    На Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Дельту&raquo; на Вінниччину міг з Росії завести чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні - На Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»
    «Дельту» на Вінниччину міг з Росії завести чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні
    Фото з відкритих джерел

    «Дельта» забрала життя трьох літніх людей

    Троє хворих на штам коронавірусу «Дельта» померли у Вінницькій області – всі були похилого віку. Про це повідомив у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

    Так, «Дельта» забрала життя чоловіка і жінки з Гайсинського району – обом було по 83 роки. Також помер 73-річний чоловік з Вінницького району.

    Борзов також повідомив, що наразі небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка.

    Голова ОДА зазначив, що із 150 випадків коронавірусу, про які раніше повідомив головний санлікар Ігор Кузін, 25 були виявлені на Вінниччині.

    Він також припустив, що «Дельту» міг з Росії завести чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні.

    Зазначимо, у Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму «Дельта», одна хвора померла.

    До слова, вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу.

    Понад 2,2 мільйони громадян уже перехворіли на Covid-19.

    Читайте також інтерв'ю: Вчений-біохімік Володимир Галицький: Ніякого загравання з епідемією! Усі концерти мають негайно бути скасовані
    Теги: смерть лікарня Вінниччина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»