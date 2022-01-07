Президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників

Токаєв наголосив, що Казахстан доведе до кінця операцію, а «хто не здасться, буде знищений»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

Токаєв заявив, що, мовляв, Казахстан «має справу з іноземними бандитами», а протестувальників він традиційно назвав – «вбивцями та злочинцями». З його слів, начебто на Алмати «напало 20 тисяч бандитів».

«Мною наказано відкривати вогонь на поразку без попередження. За кордоном висловлюються заклики до переговорів. Яка дурість! Які переговори можуть бути із вбивцями та злочинцями! Ми маємо справу з бандитами, тож їх треба знищувати і це буде зроблено найближчим часом», – сказав він, наголосивши, – «Хто не здасться, того буде знищено».

Крім того, Токаєв назвав дурістю пропозицію з-за кордону провести переговори з протестувальниками. За його словами, не може бути переговорів «зі злочинцями, із вбивцями».

Не забув президент Казахстану подякував президентові Росії Володимиру Путіну за оперативну реакцію на його звернення щодо миротворців. «Він дуже оперативно, а головне по товариському тепло відреагував на моє звернення», – заявив Токаєв у своєму посланні.

Токаєв наголосив, що Казахстан доведе до кінця операцію проти протесувальників, а «хто не здасться, буде знищений».

Крім того, у зв'язку зі стабілізацією ситуації в Казахстану увімкнуть Інтернет за 1,5 години, але він працюватиме з інтервалом.

«Вільний доступ до Інтернету не означає вільного розповсюдження наклепів. Ми вживатимемо заходів щодо виявлення провокаторів», – сказав Токаєв. Як раніше повідомлялося, у Казахстан прибули російські та білоруські десантники

Нагадаємо, депутат Державної думи Російської Федерації від путінської партії «Єдина Росія» Султан Хамзаєв виступив за проведення референдуму про «возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією».

Раніше стало відомо, що літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.