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    Правозахисники повідомили про вбивство дитини у Казахстані

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    Внаслідок стрілянини на вулицях одна дитина загинула, ще одна отримала поранення - Правозахисники повідомили про вбивство дитини у Казахстані
    Внаслідок стрілянини на вулицях одна дитина загинула, ще одна отримала поранення
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо, що вбито одну дитину та молодого ізраїльтянина

    В Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, ще одну доставили в одну з дитячих лікарень із важкими вогнепальними пораненнями. Про це у суботу, 8 січня, повідомила уповноважена з прав дитини Казахстану Аружан Саїн, повідомляє Tengrinews.kz.

    Зазначається, 11-річна дитина загинула від пострілу 5 січня в Алмати, коли її батьки відпочивали зі своїми дітьми.

    Через кілька днів інший підліток був тяжко поранений.

    «7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень перебуває його батько», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією уповноваженої, підліток їхав із батьком у машині, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

    Як повідомлялося, уранці в суботу в Алмати тривала стрілянина. Звуки пострілів та вибухів чули вранці 8 січня у мікрорайоні Баганашил в Алмати. Це гірська місцевість, де переважно розташовані будинки відпочинку, а також приватні оселі.

    Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

    Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

    До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

    Також США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

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    Теги: правозахисники Казахстан вбивство обстріл смерть надзвичайний стан стрілянина
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    Правозахисники повідомили про вбивство дитини у Казахстані