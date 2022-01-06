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    Путін вводить війська в Казахстан – офіційно

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    Військові будуть перебувати в Казахстані доти, поки ситуація не стабілізується - Путін вводить війська в Казахстан – офіційно
    Військові будуть перебувати в Казахстані доти, поки ситуація не стабілізується
    фото: sputnikkz

    Прем'єр Вірменії Пашинян: ОДКБ направить сили до Казахстану

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Про це він повідомив у Facebook.

    «Рада колективної безпеки ОДКБ, відповідно до статті четвертої Договору про колективну безпеку, прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан», – заявив Пашинян.

    Сили будуть спрямовані на необмежений за часом період із метою стабілізації та нормалізації ситуації в Казахстані.

    Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація. До неї входять шість держав – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Статут організації допускає врегулювання внутрішніх заворушень, робиться це саме через рішення суверенної держави.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

    Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    Удень 5 січня протестувальники захопили аеропорт Алмати.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

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    Теги: Казахстан Нікол Пашинян
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    Путін вводить війська в Казахстан – офіційно