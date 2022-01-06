  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін вводить війська в Казахстан, бо країну «захопили банди з-за кордону»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ОДКБ підтвердила, що направить сили до Казахстану - Путін вводить війська в Казахстан, бо країну «захопили банди з-за кордону»
    ОДКБ підтвердила, що направить сили до Казахстану
    фото: t_me_nexta_live

    Кишеньковий військовий альянс Росії і її сателітів ухвалив рішення навести лад у Казахстані

    У секретаріаті Організації договору про колективну безпеку заявили, що казахстанська сторона у своєму зверненні щодо надання допомоги розцінила ситуацію в країні як «вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону». Про це повідомляється на сайті ОДКБ.

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    У секретаріаті наголосили, що казахстанська сторона провела консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ, яка ухвалила рішення направити військових до республіки.

    Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація. До неї входять шість держав – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Статут організації допускає врегулювання внутрішніх заворушень, робиться це саме через рішення суверенної держави.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

    Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах

    Читайте також:


    Теги: Путін Казахстан військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін вводить війська в Казахстан, бо країну «захопили банди з-за кордону»