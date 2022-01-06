Путін вводить війська в Казахстан, бо країну «захопили банди з-за кордону»

ОДКБ підтвердила, що направить сили до Казахстану

Кишеньковий військовий альянс Росії і її сателітів ухвалив рішення навести лад у Казахстані

У секретаріаті Організації договору про колективну безпеку заявили, що казахстанська сторона у своєму зверненні щодо надання допомоги розцінила ситуацію в країні як «вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону». Про це повідомляється на сайті ОДКБ.

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

У секретаріаті наголосили, що казахстанська сторона провела консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ, яка ухвалила рішення направити військових до республіки.

Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація. До неї входять шість держав – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Статут організації допускає врегулювання внутрішніх заворушень, робиться це саме через рішення суверенної держави.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах

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