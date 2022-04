Велика Британія не випадково стала допомагати Україні

Путін планує забрати Росію з собою у пекло

Мовою оригіналу

Авангардная роль Великобритании и ее премьер-министра в поддержке Украины коллективным Западом не случайна.

Созвучие двух роковых минут истории очевидно: Великобритания 1940 года и Украина 2022 года. Their Finest Hours. Оба раза – страна, сражающаяся в одиночку против превосходящей силы абсолютного зла. И не имеющая права проиграть.

«What is our aim? – обращался к Англии У. Черчилль в день избрания его премьер-министром 13 мая 1940 года. – I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival».

«Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания».

No survival в случае поражения Англии в 1940 году стало бы судьбой для всей Европы, включая СССР.

В очень тяжелый момент конца декабря 2021 года, когда Запад еще колебался и искал stable and predictable relations с кремлевским диктатором, Д. Кулеба разместил свой, ставшим знаменитым, твит:

«If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future»

«Если Запад дрогнет и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и выбирать свое будущее».

И снова, как и в 1940-м, речь шла о праве жить и выбирать свое будущее не только для одной Украины

В случае падения Украины Путин повторил бы странам НАТО свой хамский ультиматум от 15.12.2021: «Собирайте свои манатки и убирайтесь вон за линию моих великих предшественников Батыя-Сталина».

Полагаю, что на следующий день с десяток стран-членов НАТО во главе с Францией вышли бы из этой организации и объявили бы о своем нейтральном статусе.

Это огромная удача для слабеющего, изнеженного, декадентского Запада, что в минуту смертельной для него опасности нашелся, как и в 1940 году, один великий народ, способный защитить его от фашистской чумы, – УКРАИНСКИЙ.

С лёгким партизанским вооружением Украина выиграла Битву за Киев. Дайте ей летаки и ПВО, и вам уже никогда не придётся «защищать каждый дюйм Article 5 Territory». Украинская армия все сделает за вас, доставив «кровавого диктатора» в Гаагу. Он выступит там со своим последним словом.

Безумный террор оккупантов и одновременно невнятное блеяние Пескова о трагических потерях РФ и возможном перемирии в ближайшие дни – это две стороны одной медали – растущего осознания в Кремле своего катастрофического военного поражения

Побратим Украины Борис Джонсон приезжал в субботу в Киев обсудить стратегию военной победы украинцев. Великобритания первой стала предоставлять Украине тяжелые наступательные вооружения, необходимые для изгнания оккупантов со всех захваченных ими территорий, включая Крым.

Вслед за Лондоном слово Победа научились громко произносить и в Вашингтоне и в Брюсселе.

Солнце украинской Победы встает над миром. Силы тьмы пытаются остановить его восход, мобилизуя всех обитателей преисподней: кадыровских убийц, «легендарных военкоров» и, наконец, военного преступника Мясника Сирии генерала армии Александра Дворникова.

Сирийский палач Дворников чудовищней чеченского палача Шаманова. И так же бездарен как полководец. Он умеет воевать только против беззащитных городов, не прикрытых авиацией и средствами ПВО. Его назначение закономерно.

Осознав неизбежность своего поражения, Путин намерен повязать своими преступлениями всю Россию, забрать ее с собой в ад навсегда.

Так же как Гитлер стремился забрать с собой Германию, которой пришлось отмываться от своего фюрера почти 80 лет.

Джерело: Каспаров.ру

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.