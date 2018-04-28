Росія: жителів села Паніка закликали зберігати спокій

Біля села Паніка у Росії сталася аварія на нафтопроводі

Біля села Паніка Оренбурзького району Росії сталася розгерметизація трубопроводу із нафтопродуктами. Через це жителів населеного пункту закликали зберігати спокій. За даними російських екстрених служб, повідомлення про розгерметизацію продуктопроводу діаметром 325 міліметрів надійшло до рятувальників 28 квітня об 11:30. В селі Паніка та інших