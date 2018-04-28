Росія: жителів села Паніка закликали зберігати спокій
- Вчора, 15:13
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Біля села Паніка у Росії сталася аварія на нафтопроводі
Біля села Паніка Оренбурзького району Росії сталася розгерметизація трубопроводу із нафтопродуктами. Через це жителів населеного пункту закликали зберігати спокій.
За даними російських екстрених служб, повідомлення про розгерметизацію продуктопроводу діаметром 325 міліметрів надійшло до рятувальників 28 квітня об 11:30.
В селі Паніка та інших районах відчувався сильний запах сірководню. Для можливої евакуації населення було підготовлено автобуси адміністрації міста Оренбург.
На місці працюють три пересувні лабораторії для визначення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин повітря. В даний час зупинили роботу аварійної ділянки трубопроводу.
Рятувальники просить зберігати спокій, по можливості не виходити з дому і стежити за повідомленнями екстрених служб.
Джерело: tjournal.ru