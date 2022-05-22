Путін завдав максимальної шкоди «русскому міру»
Система цінностей, яку прийнято називати «русскій мір», виявилася токсичною поганню
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Паспорт Хорошего Русского...
QR-code Хорошего Русского...
Я не понимаю смысла этих отличительных знаков.
Проблема не в национальности и не в гражданстве.
Проблема в том, что сама система ценностей, которую принято называть «русский мир», оказалась токсичной дрянью.
Это ударило по российской науке, искусству, кино, литературе, музыке. Все, что ассоциируется с Россией, теперь прежде всего ассоциируется с развязанной ею войной, с убийствами мирных жителей, насилием над женщинами и детьми, с грабежами и мародерством. Все российское, то есть, русское, автоматически становится неприемлемо для употребления, какой qr-code на него не цепляй.
Хороший русский в тепловизор не виден. Точка. Окончательный приговор.
Можно ли было нанести больший вред русскому миру, чем это сделали у Путина? Не уверен. Максимальный ущерб уже нанесен, остается допилить детали. Но в Кремле ребята талантливые, они смогут!
Джерело: блог Яна Валетова