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    Думки вголос

    Путін завдав максимальної шкоди «русскому міру»

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Все російське автоматично стає неприйнятним для вживання, який qr-code на нього не чіпляй - Путін завдав максимальної шкоди «русскому міру»
    Все російське автоматично стає неприйнятним для вживання, який qr-code на нього не чіпляй

    Система цінностей, яку прийнято називати «русскій мір», виявилася токсичною поганню

    Мовою оригіналу

    Паспорт Хорошего Русского...

    QR-code Хорошего Русского...

    Я не понимаю смысла этих отличительных знаков.

    Проблема не в национальности и не в гражданстве.

    Проблема в том, что сама система ценностей, которую принято называть «русский мир», оказалась токсичной дрянью.

    Это ударило по российской науке, искусству, кино, литературе, музыке. Все, что ассоциируется с Россией, теперь прежде всего ассоциируется с развязанной ею войной, с убийствами мирных жителей, насилием над женщинами и детьми, с грабежами и мародерством. Все российское, то есть, русское, автоматически становится неприемлемо для употребления, какой qr-code на него не цепляй.

    Хороший русский в тепловизор не виден. Точка. Окончательный приговор.

    Можно ли было нанести больший вред русскому миру, чем это сделали у Путина? Не уверен. Максимальный ущерб уже нанесен, остается допилить детали. Но в Кремле ребята талантливые, они смогут!

    Джерело: блог Яна Валетова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Путін завдав максимальної шкоди «русскому міру»