Британія збирається оснастити Молдову за стандартами НАТО, аби та могла дати відсіч РФ

Молдова може стати наступною метою Путіна після України

Молдову необхідно екіпірувати за стандартами НАТО, аби у випадку можливої російської агресії ця країна мала змогу захистити себе. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв’ю The Telegraph.

За словами Трасс, Молдова може стати наступною метою Путіна після України, оскільки він прагне територіальної експансії. Вона пояснила, що нині ведуться перемовини про те, щоб не лише Україна, а й Молдова відповідали стандартам НАТО для стримування будь-якого нападу в майбутньому.

«Я хотіла б, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо із нашими союзниками», – зазначила Трасс.

За її словами, те, що спроби Путіна захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від своїх амбіцій.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала Росію вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови. До слова, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.