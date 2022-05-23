Чотири країни ЄС закликають віддати заморожені активи РФ на відновлення України

ЄС повинен розривати економічні зв’язки з Росією, щоб жоден з ресурсів ЄС не робив внесків у військову машину ЄС

Литва, Латвія, Естонія та Словаччина закликатимуть конфіскувати російські активи, які були заморожені Європейським Союзом, для фінансування відбудови України. Відповідний спільний лист чотири країни подадуть на розгляд міністрам фінансів ЄС, передає The Guardian.

«Значну частину витрат на відбудову України, включаючи компенсації жертвам російської військової агресії, має покривати Росія», - йдеться у зверненні.

Чотири країни також закликають ЄС почати готувати нові санкції проти Росії.

«Зрештою, якщо Росія не припинить військову агресію проти України, економічні зв’язки між ЄС і Росією взагалі не повинні залишатися, гарантуючи, що жоден з наших фінансових ресурсів, продуктів чи послуг не зробить внесок у військову машину Росії», - говориться у листі.

У своєму зверненні Литва, Латвія, Естонія та Словаччина також закликають визначити юридичні шляхи використання активів, заморожених ЄС, для покриття «витрат України на постійні зусилля протистояти російській агресії та на повоєнну відбудову країни».

Зазначимо, що минулого тижня Європейська комісія заявила, що перевірить, чи можна арештувати заморожені російські активи для фінансування України відповідно до національного законодавства та законодавства ЄС. Представники ЄС попередили, що конфіскація активів може бути юридично важкою.

«У випадках, коли законні способи конфіскації активів не будуть визначені, його слід використовувати як важіль і відпускати лише після того, як Росія компенсує Україні всі завдані збитки», – говориться у зверненні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Австрії вже виявила та заморозила російських активів на понад 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Австрійські слідчі також виявили мінімум 5 спроб приховати активи. За даними Федерального канцлера, наразі розслідуються інші підозрілі випадки. Зараз слідчі працюють над низкою підозрілих випадків, коли підсанкційні активи намагаються передати на новостворені компанії чи підставних осіб.

Також нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.