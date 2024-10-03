Британська розвідка повідомила про нову стратегію РФ у Чорному морі

Російські загарбники стали значно обережнішими після втрат дальніх стратегічних бомбардувальників

Після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. Так, росіяни могли помилково влучити у цивільне судно-зерновоз Aya, поспішаючи через побоювання потрапити під приціл українських ракет. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Інцидент з ракетною атакою на судно міг статися через те, що пілоти неправильно ідентифікували корабель Aya, поспішаючи залишити район одразу після запуску через страх бути атакованими українською ракетою земля-повітря.

Торгове судно Aya було вражене ракетою у Чорному морі 11 вересня, коли воно йшло на південь з Одеси до Єгипту, завантажене 26 тисячами тонн зерна. Майже напевно це була протикорабельна ракета AS-4 Kitchen (Х-22), запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі. Цілком імовірно, що відсутність детонації дозволило уникнути катастрофічних ушкоджень.

«Малоймовірно, що судно Aya було передбачуваною метою для цього удару і, ймовірно, було вражене через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас. Росія регулярно атакувала цілі вздовж чорноморського узбережжя України, включаючи острів Зміїний, намагаючись порушити експортну діяльність і погіршити будь-які військові активи у цьому районі», – зазначають розвідники.

У зведенні йдеться про те, що ракета Х-22 постійно показує погані результати у війні в Україні. Запуск надзвукової крилатої ракети неправильним курсом і, ймовірно, по помилковій цілі в міжнародних водах – це свідчення дуже недолугої і безвідповідальної практики застосування авіації, повідомляє Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

Тоді ж Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України».

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, «зокрема й найостанніші удари».