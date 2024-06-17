Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
За словами речника ВМС, ефективність «Калібрів» уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Окупанти здебільшого використовують «Калібри» під час комбінованих ракетних атак

Велика пауза у використанні росіянами «Калібрів» пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ, адже ракети та системи заряджання залишалися у Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Якщо їм і вдалось у Новоросійську обладнати перезаряджання підводних човнів ракетами, то залишаються питання, чи змогли вони почати завантажувати там ракети у надводні кораблі», – пояснює він.

За словами Плетенчука, для цього потрібно інше нескладне обладнання, яке виявилось для окупантів проблемою, і вони досить довго не могли її вирішити.

«Найімовірніше, що для підводних човнів вони все ж таки щось вирішили з заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки (не враховуючи цього одного пострілу на Миколаїв) – були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але при цьому не заходили в Крим», – зазначив він.

Водночас військовий зауважив, що наразі Військово-морські сили бачать в Азовському морі три носії.

«Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати «Калібрами». Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення», – сказав речник ВМС.

Зокрема, Плетенчук зауважив, що українські захисники вже навчилися їм протидіяти. За його словами, окупанти здебільшого використовують «Калібри» під час комбінованих ракетних атак для того, щоб досягнути успіху кількістю – перевантажити ППО.

«Тоді у них, як вони вважають, можуть бути якісь шанси. Але як самостійний вид озброєння «Калібри» вже фактично не застосовуються», – каже він.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

Як повідомлялося, станом на травень у Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС.

До слова, російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму.

Теги: війна російська ракета Крим зброя окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що навіть ідеальна формула миру не допоможе вплинути на росіян. Проте важливим є зацікавленість представників всіх континентів в українській формулі миру
«Не хочеться йти по мапі, яку пропонує РФ»: Зеленський назвав головну мету «Формули миру»
13 червня, 07:28
Як зазначив президент, українські біженці повертатимуться з-за кордону через велику мотивацію
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову
11 червня, 16:23
24-річна слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк повернулася додому після обміну військовополоненими 31 травня
Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк вперше за два роки зустрілася з мамою (відео)
3 червня, 22:19
Речниця Пекіну заявила, що «потрібно визнати всі зусилля» щодо підтримки мирних заходів у російсько-українській війні
Китай відреагував на звинувачення щодо спроби зриву Саміту миру
3 червня, 14:57
«Нам треба звикати до думки, що для виживання ми маємо створити мілітарне суспільство, яке готове будь-якої миті взяти в руки зброю і відбити удар».
Світ після війни. Україна буде змушена трансформуватися
2 червня, 10:48
Остін мав більш як годинну зустріч у кулуарах форуму з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем
Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
2 червня, 06:42
США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах
Стало відомо, якою саме зброєю США дозволили бити по РФ
31 травня, 18:13
Завдання мінімум для України – підведення керівництва РФ до висновку щодо неможливості міняти ситуацію на свою користь воєнним чином
Якою має бути стратегія перемоги?
24 травня, 22:02
Наразі ворог знаходиться на відстані близько двох кілометрів від села Липці
Битва за Харківщину. Ворог швидко вчиться та робить висновки
17 травня, 14:04

Події в Україні

Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла
Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла
Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни
Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни
Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW
Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч
Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
49K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
15K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
9661
Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ
7320
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
5738
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua