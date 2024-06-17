Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»

За словами речника ВМС, ефективність «Калібрів» уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення

Окупанти здебільшого використовують «Калібри» під час комбінованих ракетних атак

Велика пауза у використанні росіянами «Калібрів» пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ, адже ракети та системи заряджання залишалися у Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Якщо їм і вдалось у Новоросійську обладнати перезаряджання підводних човнів ракетами, то залишаються питання, чи змогли вони почати завантажувати там ракети у надводні кораблі», – пояснює він.

За словами Плетенчука, для цього потрібно інше нескладне обладнання, яке виявилось для окупантів проблемою, і вони досить довго не могли її вирішити.

«Найімовірніше, що для підводних човнів вони все ж таки щось вирішили з заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки (не враховуючи цього одного пострілу на Миколаїв) – були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але при цьому не заходили в Крим», – зазначив він.

Водночас військовий зауважив, що наразі Військово-морські сили бачать в Азовському морі три носії.

«Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати «Калібрами». Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення», – сказав речник ВМС.

Зокрема, Плетенчук зауважив, що українські захисники вже навчилися їм протидіяти. За його словами, окупанти здебільшого використовують «Калібри» під час комбінованих ракетних атак для того, щоб досягнути успіху кількістю – перевантажити ППО.

«Тоді у них, як вони вважають, можуть бути якісь шанси. Але як самостійний вид озброєння «Калібри» вже фактично не застосовуються», – каже він.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

Як повідомлялося, станом на травень у Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС.

До слова, російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму.