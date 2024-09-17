Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині

Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року

Ексголовком наголошував на відсутності «другого кроку» після прориву російського кордону

Деякі з вищих командирів Збройних сил України, серед яких і колишній головнокомандувач Валерій Залужний, виступали проти проведення операції українських військ у Курській області РФ. Про це пише Politico.

Як пише видання, президент Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку року і наполягав на ньому.

Серед тих, хто виступив проти, журналісти називають ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Зазначається, що його заперечення полягало у відсутності «другого кроку» після прориву російського кордону. Один із з чиновників заявив, що Залужний не отримав чіткої відповіді від Зеленського стосовно цього і вважав операцію авантюрою.

Також, за даними видання, проти Курської операції виступив звільнений у липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов. Як стверджують джерела, «Ішкулов побоювався, що його бригада зрештою може виявитися надто вразливою на території Росії, і що кількість втрат може різко зрости».

Нагадаємо, що, за словами аналітика Девіда Екса, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

За даними аналітиків DeepState, російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні ще з початку Курської операції. Незважаючи на повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством.

До відома, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

Російська Федерація, за даними Financial Times, вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».