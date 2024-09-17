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Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині
Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року
фото: Валерій Залужний/Telegram

Ексголовком наголошував на відсутності «другого кроку» після прориву російського кордону

Деякі з вищих командирів Збройних сил України, серед яких і колишній головнокомандувач Валерій Залужний, виступали проти проведення операції українських військ у Курській області РФ. Про це пише Politico.

Як пише видання, президент Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку року і наполягав на ньому.

Серед тих, хто виступив проти, журналісти називають ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Зазначається, що його заперечення полягало у відсутності «другого кроку» після прориву російського кордону. Один із з чиновників заявив, що Залужний не отримав чіткої відповіді від Зеленського стосовно цього і вважав операцію авантюрою.

Також, за даними видання, проти Курської операції виступив звільнений у липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов. Як стверджують джерела, «Ішкулов побоювався, що його бригада зрештою може виявитися надто вразливою на території Росії, і що кількість втрат може різко зрости».

Нагадаємо, що, за словами аналітика Девіда Екса, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

За даними аналітиків DeepState, російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні ще з початку Курської операції. Незважаючи на повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством. 

До відома, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. 

Російська Федерація, за даними Financial Times, вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

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Теги: Валерій Залужний Курщина ЗСУ фронт війна

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