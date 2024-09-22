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Зеленський відверто зізнався, як його змінила війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відверто зізнався, як його змінила війна
Зеленський розповів, що рішення йому доводиться ухвалювати швидко
фото з відкритих джерел

Президент розповів, що зараз у нього є можливість думати вголос тільки під час інтерв'ю

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що за час розв'язаної Росією повномасштабної війни став менш емоційним. Відповідаючи на запитання The New Yorker, як війна змінює людину, Зеленський заявив:

«Я все ще тримаюся, якщо ви говорите про мене... Можливо, я став менш емоційним. На це просто немає часу. Так само, як немає часу на обґрунтовані міркування й аргументи».

Він додав, що зараз у нього є можливість думати вголос тільки під час інтерв'ю.

«Я не роблю цього зі своїми підлеглими та колегами в уряді. Якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я б зміг ухвалити тільки два або три рішення на день. Але мені доводиться ухвалювати двадцять або тридцять», – розповів Зеленський.

За його словами, у перші дні війни в Україні панував хаос.

«Коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити. Деякі люди втекли в одному напрямку, правоохоронні органи – в іншому. Були навіть історії про те, як президент кудись утік. Це був хаос. Річ у тім, що я був серед тих, хто залишився і поклав край цьому хаосу», – зазначив глава держави.

Коментуючи його порівняння з Вінстоном Черчіллем і Чарлі Чапліном, які боролися з фашизмом, Зеленський сказав:

«Порівнювати себе зі згаданими вами людьми здається нескромним... У Чапліна був безсумнівний талант розповідати історію, знаходити спосіб достукатися до людей. Він не просто транслював якісь факти і цифри – він використовував мову кіно, щоб створити емоційну розповідь. Він використовував цей талант, щоб боротися з фашизмом. Що стосується Черчилля, то він був лідером країни, яка опинилася в дуже складних обставинах, але все ж зуміла стати єдиною країною в Європі, яка твердо сказала «ні» фашизму... І це «ні» переконало Америку, що вона повинна стати серйозним союзником у війні».

Раніше Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією. 

Також гуморист, який вступив до ЗСУ, розповів, як змінився Зеленський із часів «Ліги сміху». 

Крім того, Олена Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком з початку війни. 

До слова, Олена Зеленська зізналася, що війна сильно вплинула на життя її дітей: 19-річна донька Олександра зосереджена на навчанні, але не будує планів на майбутнє, а 11-річний син Кирило мріє стати військовим.  

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Теги: війна Володимир Зеленський Охматдит президент Олена Зеленська перша леді відео

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