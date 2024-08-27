Росіяни вперше застосували ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною: деталі

Кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною

Тимошко зауважив, що у 2023-му, 2022-му для завдання дальніх ударів росіяни зазвичай використовували С-300, «іскандери», були корейські ракети з фугасною бойовою частиною.

Серед ракет, якими російська армія атакувала Україну 26 серпня, був «Калібр» із касетною бойовою частиною, його залишки вибухотехніки виявили на Харківщині. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Під час учорашнього масованого удару ми вперше зафіксували застосування «Калібру» - ракети морського базування з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту. До цього застосовували касетні «іскандери», що стало не рідкістю у 2024-му році», – сказав він.

Тимошко зауважив, що у 2023-му, 2022-му для завдання дальніх ударів росіяни зазвичай використовували С-300, «іскандери», були корейські ракети з фугасною бойовою частиною. Зараз, каже вын, росыяни використовують касетну бойову частину.

Начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області наголосив, що кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною.

«Хоча це відносно. Минулої доби було 12 КАБів, а позаминулої - жодного КАБа. Так, із початком Курської операції їх стало менше, є декілька днів, коли їх взагалі не застосовували», – підсумував Тимошко.

Нагадаємо, росіяни на тлі масованої атаки на Україну 26 серпня, почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті. Про це повідомляють росЗМІ та російські пропагандисти.