Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тривожна ніч на Черкащині: ворог атакував область дронами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тривожна ніч на Черкащині: ворог атакував область дронами
Уночі на Черкащині працювала ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині

У ніч на 19 вересня російські загарбники запустили по Черкащині ударні дрони. Унаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено освітній заклад. Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі.

«Знову ніч із тривогами через загрози з повітря. На рахунку наших оборонців збитий ворожий БпЛА», – заявив глава регіону.

Також, за його словами, унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Минулося без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано.

«Прошу кожного з вас реагувати на попередження про небезпеку. Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу», – закликав Табурець.

Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня ворог атакував Рівненщину. Наші захисники збили повітряну ціль. Обійшлося без постраждалих.

Як повіомлялося, внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення. 

Крім того, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста.Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність. За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також у ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. Системи ППО працювала двічі.

Читайте також:

Теги: Черкащина дрон безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі повістки виписують вручну, роздруковують, підписують і лише потім розносять поштою за адресами військовозобов'язаних
Міноборони спростить процес видачі повісток: деталі
16 вересня, 17:03
Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 тис.
Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill
16 вересня, 16:02
Наразі обидва постраждалих у Херсонщині обстежують
Окупанти атакували Херсонщину безпілотниками: є поранені
15 вересня, 09:56
Сьогодні, 11 вересня прем'єр Хорватії Андрей Пленкович прибув до Києва
Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні
11 вересня, 16:28
Попередня оцінка економічних збитків в Курській області внаслідок наступу ЗСУ нібито становить майже $1 млрд
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
11 вересня, 15:52
Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках
Титулований український кіберспортсмен взяв участь у шоу-матчі з росіянами
10 вересня, 10:23
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
31 серпня, 04:51
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження одного приватного будинку
Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину
21 серпня, 12:00
Військові зможуть повернутися не тільки в частину, в якій проходили службу, а й в інші
Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
20 серпня, 15:31

Події в Україні

Тривожна ніч на Черкащині: ворог атакував область дронами
Тривожна ніч на Черкащині: ворог атакував область дронами
Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
Втрати ворога станом на 19 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
Обстріл Харкова та Запорізького району: головне за ніч
Обстріл Харкова та Запорізького району: головне за ніч
Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
29K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
13K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Новини

МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua