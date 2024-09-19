Тривожна ніч на Черкащині: ворог атакував область дронами

Ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині

У ніч на 19 вересня російські загарбники запустили по Черкащині ударні дрони. Унаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено освітній заклад. Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі.

«Знову ніч із тривогами через загрози з повітря. На рахунку наших оборонців збитий ворожий БпЛА», – заявив глава регіону.

Також, за його словами, унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Минулося без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано.

«Прошу кожного з вас реагувати на попередження про небезпеку. Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу», – закликав Табурець.

Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня ворог атакував Рівненщину. Наші захисники збили повітряну ціль. Обійшлося без постраждалих.

Як повіомлялося, внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення.

Крім того, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста.Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність. За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також у ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. Системи ППО працювала двічі.