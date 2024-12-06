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ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
У Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом
фото з відкритих джерел

Новий санкційний пакет проти Росії заблокували дві європейські країни через розбіжності про продовження часу для компаній ЄС

Представники країн-членів Європейського Союзу 6 грудня не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти танкерів, які перевозять нафту РФ. Про це повідомляє Reuters.

Дипломати зазначили, що новий санкційний пакет проти Росії заблокували дві європейські країни через розбіжності про продовження часу для компаній ЄС, який відведений для виведення інвестицій з РФ. Водночас у Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом.

Також, за даними журналістів, у рамках пакету обговорювалося питання про продовження дії виключення, яке дозволяє Чехії продовжувати імпорт дизельного палива та інших продуктів, отриманих з російської нафти та вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Сама Прага виступає проти продовження, але Братислава хоче зберегти його. Термін дії такого виключення закінчився ще вчора, 5 грудня, пише Sky News.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

Зазначається, що серед осіб, яких пропонується включити до списку санкцій, в основному російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм. Крім того, як повідомляє Bloomberg, новий пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Очікується ухвалення нових санкцій проти «тіньового флоту» РФ. 

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.

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Теги: росія санкції імпорт документи військові

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