У Харкові піротехніки знешкодили ракету Х-59, яка не розірвалася після падіння

Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили крилату ракету росіян Х-59, яка впала на території приватного домоволодіння в Харкові. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику фото: ДСНС України, Facebook

Вказується, що фахівці оперативно вилучили боєприпас та знищили його на підривному майданчику.

Фахівці знищили боєприпас на підривному майданчику фото: ДСНС України, Facebook

Нагадаємо, у 44 населених пунктах Харківщини, які перебувають під постійною загрозою обстрілів та бойових дій, триває активна, а подекуди й примусова евакуація. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. Він зауважив, що на лівому березі послуги електропостачання, водопостачання, теплопостачання відновлювати неможливо. Ворог цілеспрямовано обстрілює ремонтні бригади. Синєгубов нагадав, що 25 грудня був масований ракетний обстріл Харкова, спрямований на критичну інфраструктуру. Він зазанчив, що прем’єр-міністром та профільними міністерствами прийнято рішення не вводити ліміти на електропостачання для Харкова, щоб люди мали змогу обігрівати свої оселі електроенергією.

До слова, президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня. Так, Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».