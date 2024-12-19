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Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
Інфляція в Росії продовжує прискорюватися, незважаючи на підвищення ставки Центробанку і спроби влади директивно регулювати ціни на рівні торгових мереж
фото з відкритих джерел

«Інфляція вийшла з-під контролю, зростання цін не тільки не сповільнюється, але навіть не стабілізується, а тільки прискорюється»

Зростання цін на продукти в Росії досягло 10,9% у річному обчисленні, ставши найвищим показником із листопада 2022 року. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.

«Інфляція в Росії продовжує набирати обертів, попри підвищення ключової ставки Центробанку та спроби влади регулювати ціни на рівні торгових мереж. За тиждень із 10 по 16 грудня індекс споживчих цін зріс на 0,35%, а річна інфляція сягнула 9,52%– нового максимуму з січня 2023 року», – йдеться у статті.

При цьому найбільше зростання демонструє продовольча інфляція. Зокрема, ціни на картоплю підскочили на 88,8% від початку року через несприятливі погодні умови, які знищили 20% урожаю, або 1,6 мільйона тонн.

Ціни на цибулю зросли на 45,4%, на капусту – на 40,3%, а на буряк – на 30,8%. Вершкове масло подорожчало на 1,8% лише з початку грудня і на 34,4% за весь рік, незважаючи на те, що уряд відкрив імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ.

Молоко подорожчало на 19,1%, сметана – на 18,5%. Ціни на баранину зросли на 22,6%, на яловичину – на 12,4%, на хліб–на 14,3%, на моркву – на 14,1%, а на яблука – на 18,4%.

Експерти зазначають, що інфляція вийшла з-під контролю, а зростання цін не лише не сповільнюється, але й постійно прискорюється. «Перспективи боротьби з інфляцією шляхом збільшення пропозиції товарів, про які говорить влада, виглядають поки що доволі туманними. Ресурси промисловості та економіки спрямовані на виробництво військової техніки, а можливості для імпорту звужуються через санкції та труднощі з платежами», – підкреслюється в матеріалі.

Нагадаємо, російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента», що  війна починає «зжирати все», що російський бюджет заробляє від нафти і газу. Тож тепер ведення війни починає фінансуватися вже з внутрішніх джерел.  За його словами, у 2025 році витрати на війну більші в абсолютних цифрах, ніж усі доходи від нафти і газу

Також відомо, що інфляція на продукти в Росії цього року зросла на 70%. Реальна інфляція з моменту вторгнення у 2022 році становить 71,4%, що суттєво перевищує офіційні 28%.

Зростання ВВП сповільнилося: 3,1% у третьому кварталі, порівняно з 4,1% у другому і 5,4% у першому. Водночас триває «зростання без розвитку», адже витрати на війну забирають ресурси з інфраструктури, охорони здоров’я та освіти.

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Теги: росіяни влада імпорт гроші санкції інфляція

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