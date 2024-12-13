Спецпредставник Трампа по Україні зробив заяву про завершення війни

Кіт Келлог сказав, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Про це він зауважив в ефірі Fox.

У Келлога запитали, чи можливі переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні, на що він відповів:

«Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок», – сказав спецпредставник.

Кіт Келлог додав, що війна в Україні може закінчитися незабаром: «Коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, – це президент Дональд Трамп, і він це зробить».

Раніше Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

Як повідомлялося, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».