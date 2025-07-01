Російські силовики провели затримання азербайджанських бізнесменів (відео)

Конфлікт між Азербайджаном та Росією загострюється

У Воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану бізнесмена Юсифа Халілова. Водночас у Єкатеринбурзі силовики бізнесмена Мутвали Шихлінські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Халілову належить один із міських ресторанів, крім того, медіа називають його співвласником великого в місті Олексіївського ринку. Хоча низка пабліків діаспори повідомила про затримання підприємця, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Водночас у Єкатеринбурзі біля торгового центру «Баку Плаза» затримали азербайджанського бізнесмена Мутвали Шихлінські. Затриманий є сином глави азербайджанської діаспори і власником торгового центру Шахіна. Під час затримання, як зазначають очевидці, в автомобіля бізнесмена було прострелено скло. Затриманий Мутвали був в автомобілі разом зі своїм батьком Шахіном Шихлінським. Пізніше сина відпустили.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

До слова, Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку.