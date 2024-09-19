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Руйнівний циклон «Борис» дістався до Італії: евакуйовано тисячу осіб (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Руйнівний циклон «Борис» дістався до Італії: евакуйовано тисячу осіб (відео)
Дощі затопили ту саму територію, яка постраждала від повеней у травні минулого року
фото: Reuters

Через шторм близько 1 тис. осіб були змушені залишити свої домівки

Шторм «Борис», який спустошив всю Центральну Європу, приніс руйнівні повені в північний італійський регіон Емілія-Романья. Про це пише Reuters.

Близько 1 тис. осіб були змушені залишити свої домівки, у регіоні закрили школи і призупинили рух потягів.

Через шторм близько 1 тис. осіб були змушені залишити свої домівки
Через шторм близько 1 тис. осіб були змушені залишити свої домівки
фото: Reuters

У Луго, містечку з населенням близько 30 тис. осіб на захід від Равенни, влада наказала евакуювати всі помешкання на перших поверхах після того, як місцева річка Сеніо вийшла з берегів.

Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій у регіоні, зокрема з використанням вертольотів для підйому людей із затоплених будинків.

За даними регіональної влади, дощі затопили ту саму територію, яка постраждала від двох раундів повеней у травні 2023 року, внаслідок яких загинуло 17 людей і було завдано збитків на 8,5 млрд євро.

Водночас влада повідомила, що кількість евакуйованих цього разу набагато проти масштабних повеней, які охопили регіон минулого року.

Нагадаємо, що в Африці та Центральній Європі тривають руйнівні повені, які затопили величезні території. Учені вважають, що їх спричинило глобальне потепління. Повені забрали життя понад 15 людей і зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Руйнування сталися внаслідок потужних злив у всьому світі минулого тижня. Так, цілі села були затоплені в М'янмі, і майже 300 ув'язнених втекли зі зруйнованої в'язниці в Нігерії, де повені позначилися на житті понад мільйона людей.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що на відновлення територій його країни, які постраждали від повені, підуть місяці чи навіть роки.

До слова, у столиці Угорщини, Будапешті, Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. Пік повені очікується ввечері 21 вересня.

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Теги: Італія Європа шторм негода евакуація

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