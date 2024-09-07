Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні (відео)

Володимир Зеленський: «Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали»

Сьогодні, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму «Амброзетті». Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали», – сказав Зеленський.

Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні на полях форуму «Амброзетті» pic.twitter.com/YWsu7XZeWT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

Під час зустрічі президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку РФ, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення G7 щодо надання Україні майже $50 млрд за рахунок заморожених російських активів.

Зеленський також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться у 2025 році. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які сторони обговорили під час зустрічі.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про наступні кроки України на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з представниками бізнесу. В зустрічі брали участь 30 компаній. Під час зустрічі, зокрема, вдалось обговорили повоєнну відбудову України – президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайну» прибув із візитом до Італії. Планується, що він візьме участь у низці заходів, а також зустрінеться із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.