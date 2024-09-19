Будівля угорського парламенту йде під воду (фото, відео)

Дунай вийшов із берегів та та почав затоплювати набережну Будапешта

У столиці Угорщини, Будапешті, Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. Пік повені очікується ввечері 21 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, передає DW.

За словами глави угорського уряду, попри серйозність ситуації, владі країни вистачить ресурсів для боротьби зі стихійним лихом. Пік паводку очікується в суботу, коли рівень води підніметься приблизно до 8,5 метра.

Дунай вийшов з берегів і затопив угорський парламент



Рівень води продовжує підвищуватися до критичної позначки.



Угорський парламент – найбільша будівля країни, яка стоїть на березі найдовшої річки Західної Європи. pic.twitter.com/JW3sDo5Brz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2024

На відео й фото, що ширяться в соцмережах, видно, що Дунай, що вийшовши з берегів, затопив набережну Будапешта, де розташована будівля угорського парламенту. Вода підступила й до самої будівлі.

Нагадаємо, що в Африці та Центральній Європі тривають руйнівні повені, які затопили величезні території. Учені вважають, що їх спричинило глобальне потепління. Повені забрали життя понад 15 людей і зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Руйнування сталися внаслідок потужних злив у всьому світі минулого тижня. Так, цілі села були затоплені в М'янмі, і майже 300 ув'язнених втекли зі зруйнованої в'язниці в Нігерії, де повені позначилися на житті понад мільйона людей.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що на відновлення територій його країни, які постраждали від повені, підуть місяці чи навіть роки.