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Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
Росія шаленими темпами накопичувала золото протягом останніх років
фото: shutterstock.com

Visual Capitalist: Центральні банки, особливо Росії та Китаю, купували золото найшвидшими темпами, оскільки країни прагнуть диверсифікувати свої резерви

За даними Всесвітньої ради із золота, за останнє десятиліття (2013-2023 рр.) серед країн значно збільшили свої золоті резерви лише Росія та Китай. Про це пише видання Visual Capitalist.

Незважаючи на активні закупівлі золота іншими країнами, США, як і раніше, залишаються найбільшим власником золотих резервів у світі з 8133 тоннами. Половина американського золота зберігається у сховищі Форт-Нокс у штаті Кентуккі. На другому місці за загальним обсягом золотих запасів Німеччина з 3351 тонною, за нею слідує Італія з 2452 тоннами. Росія та Китай розташувалися на п'ятому та шостому місцях відповідно.

Цікаво, що за десятиліття саме країна-агресорка Росія збільшила свої резерви з 1035 до 2333 тонн, а Китай – з 1054 до 2235 тонн. Також суттєво наростила свої запаси Туреччина із 116 до 540 тонн. На четвертому місці неочікувано Польща із її запасами які збільшились на 250 тонн. На останньому місці опинився Тайвань, який теж намагається купувати більше золота, враховуючи загрози з боку Китаю. Країні вдалось додатково накопичити 92 тони золота. 

Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка фото 1

Експерти пов'язують зростання інтересу до золота із загостренням геополітичної напруженості, посиленням санкцій та дискусіями щодо дедоларизації. Центральні банки розглядають золото як безпечний, ліквідний актив із потенціалом прибутковості. 

Нагадаємо, у Сінгапурі відкрили величезне сховище дорогоцінних металів для надбагатих людей світу, які зацікавлені у високому рівні безпеки. Склад для зберігання дорогоцінних металів площею 16 700 кв. метрів збудувала компанія Silver Bullion Pte Ltd після того, як у її попередньому сховищі не вистачило місця. Нове сховище, як заявили в компанії, є одним із найбільших у світі і вже засипане запитами від клієнтів.

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Теги: Польща росія фінанси економіка Італія Китай Німеччина Туреччина Тайвань золото

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