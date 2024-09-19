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На відновлення Чехії після повеней потрібні роки – Петр Павел

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На відновлення Чехії після повеней потрібні роки – Петр Павел
Низка регіонів Чехії постраждала від повеней
фото із відкритих джерел

«Повінь десятиліття» накрила в середині вересня кілька країн Європи, а у Чехії зафіксовано уже 5 смертей

Відновлення територій Чехії, які постраждали від повені, займе місяці чи роки. Про це заявив президент Петр Павел в ефірі Чеського телебачення, пише e15.cz. Уряд має суттєво допомогти мерам, як фінансово, так й іншими засобами, і забезпечити місцеві вибори, які відбудуться найближчими вихідними. 

«Уряду необхідно буде сісти з мерами та губернаторами і серйозно подумати, як суттєво допомогти найбільш постраждалим містам та муніципалітетам. Тому що ті бюджети, які сьогодні розглядаються, точно не покриють збитків», – сказав чеський лідер.

«Повінь десятиліття» накрила в середині вересня кілька країн Європи, зокрема Чехію, Австрію, Польщу, Румунію. Затяжні дощі спричинили підвищення рівня води в Дунаї, Мораві та інших річках.

У Чехії, за останніми даними, жертвами повені стали п'ятеро людей, ще вісім зникли безвісти. Через негоду в країні без електрики залишилося близько 260 тис. будинків, було перекрито частину залізниць.

Нагадаємо, через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. 

До слова, руйнівні повені, які затопили величезні території в Африці та Центральній Європі, спричинило глобальне потепління. Повені забрали життя понад 15 людей і зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Руйнування сталися внаслідок потужних злив у всьому світі минулого тижня. Так, цілі села були затоплені в М'янмі, і майже 300 ув'язнених втекли зі зруйнованої в'язниці в Нігерії, де повені позначилися на житті понад мільйона людей.

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Теги: Чехія Петр Павел повінь президент

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