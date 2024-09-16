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Прокуратура Італії вимагає ув’язнення для проросійського політика Сальвіні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прокуратура Італії вимагає ув’язнення для проросійського політика Сальвіні
За 14 місяців перебування на посаді міністра внутрішніх справ Сальвіні не дозволив кільком човнам пришвартуватися в Італії
фото: Reuters

Сальвіні очікує на вирок за своє рішення, через яке мігранти «застрягли» у морі

Італійська прокурора попросила суддю засудити лідера правої партії «Ліга»,  проросійського політика Маттео Сальвіні, до шести років ув'язнення за його рішення у 2019 році не допустити висадку в країні понад 100 мігрантів. Про це повідомило агентство Reuters.

Сальвіні, тогочасний міністр внутрішніх справ, який зараз обіймає посаду віцепрем'єра і міністра транспорту в уряді Джорджії Мелоні, був звинувачений у викраденні людей.

Зараз Сальвіні очікує на вирок за своє рішення, через яке мігранти «застрягли» у морі. Після цього прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту.

У суботу на слуханні в столиці Сицилії Палермо прокурор попросив ув'язнити Сальвіні. Остаточне рішення залишається за старшим суддею і буде ухвалене в кінці триетапного судового процесу. Остаточний вирок може заборонити Сальвіні обіймати державні посади.  «Я б повторив все це ще раз: захист кордонів від нелегальних іммігрантів не є злочином», – заявив Сальвіні в суботу в своєму дописі у соцмережі X (Twitter).

За 14 місяців перебування на посаді міністра внутрішніх справ Сальвіні не дозволив кільком човнам пришвартуватися в Італії, намагаючись зупинити потоки мігрантів. Він регулярно звинувачував благодійні організації, які займаються порятунком мігрантів, в тому, що вони фактично заохочують нелегальний приїзд мігрантів.

Партія «Ліга» Маттео Сальвіні є частиною правоцентристського уряду Мелоні. «Неймовірно, що міністр Італійської Республіки ризикує отримати шість років ув'язнення за те, що виконує свою роботу із захисту кордонів країни, як того вимагає мандат, отриманий від громадян», – заявила Мелоні у своєму дописі в соцмережі X.

«Перетворення обов'язку захищати кордони Італії від нелегальної імміграції на злочин є дуже серйозним прецедентом. Моя повна солідарність», – додала вона.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні залишився на своїй посаді після того, як опозиційні партії в парламенті висунули вотум недовіри – через звʼязки його ультраправої партії «Ліга» з росією. За відставку Сальвіні проголосували 129 депутатів, проти були 211.

До відома,  7 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму «Амброзетті».

Під час зустрічі президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку РФ, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення G7 щодо надання Україні майже $50 млрд  за рахунок заморожених російських активів.

Теги: Італія арешт суд прокуратура

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