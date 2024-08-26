Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного

Командир яхти Bayesian потрапив під слідство за корабельну аварію та вбивство пасажирів

Капітан яхти Bayesian, що затонула біля берегів Сицилії, Джеймс Катфілд став підозрюваним у справі про її катастрофу. Про це пише Il Sole 24 Ore. Прокуратура закидає йому ненавмисне вбивство кількох людей.

«Капітан яхти Bayesian Джеймс Катфілд, яка затонула минулого понеділка в Портічелло в районі Палермо, перебуває під слідством за підозрою в аварії корабля і множинному ненавмисному вбивстві, нещасному випадку, в результаті якого загинули семеро людей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, судно затонуло 19 серпня в результаті шторму, на борту перебували 22 особи. Глава цивільної оборони Сицилії Сальво Кочина повідомив, що тіла британського мультимільйонера Майкла Лінча та його дочки були виявлені рятувальниками під час пошукової операції після аварії яхти Bayesian.

Варто зазначити, що 59-річний Майк Лінч був одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.

Попередньою причиною катастрофи яхти стали помилки екіпажу. За словами засновника і генерального директора The Italian Sea Group – власника компанії Perini Navi, що побудувала судно, шторм, що наближається, був очікуваний. Він підкреслив, що з огляду на прогноз погоди, «було недоречно» влаштовувати вечірку на яхті.